ESMİAD yerli otomobil sipariş verecek

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, yerli otomobil alabilmek için ön satış bedeli ile kayıt olacaklarını söyledi.



ESMİAD olarak yerli otomobile destek verdiklerini belirten Seyhan, milli otomobilin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yerli otomobile gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu ifade eden Seyhan, sözlerine şöyle devam etti:



"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm cesur ve kararlı vatan evlatlarından Allah razı olsun. Ülkemiz için geç olduğu düşünülse de doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu tepkilerden anlıyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar savunma sanayinde yapmış olduğu yerli ve milli araçlarına baktığımızda, otomobil üretmek için yeterli altyapı ve bilgiye sahip olduğu da açıktır. ve bu kadar yersiz tepkinin sebebi de maalesef budur."



"Eskişehir üretimine katkı sağlamaya hazır"



Eskişehir için yerli otomobilin yeri ve duygusunun farklı olduğunu hatırlatan Şamil Seyhan, sözlerine şöyle devam etti:



"Devrim ruhunu her zaman içinde ukte olarak tutmuş Eskişehir halkına da bir müjde Eskişehir'in dinamiklerinden gelmeli. Yerli otomobilin yan sanayisinde üretime katkı sağlamak adına atılacak her adıma ihtiyacımız var. Bu konuda da tüm gücüyle destek vermeye hazırız. Ayrıca yerli otomobil almak isteyen üyelerimizin haricinde, derneğimiz adına ön satış bedeli ile kayıt olacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Ne olursa olsun milli bir meseleyi sadece alkışlayarak destek olmak için burada değiliz. Devletimiz bizlere bir yol gösterirse o yolda yürümeye ve destek olmaya her zaman hazırız." - ESKİŞEHİR

