ESMİAD küçük esnafın yanında
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ESMİAD küçük esnafın yanında

ESMİAD küçük esnafın yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, küçük esnafın yanında olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Dernek olarak her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu hissettirdik" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, küçük esnafın yanında olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Dernek olarak her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu hissettirdik" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçilmesinin ardından küçük esnafın zorlu süreçten geçtiğinin altını çizen ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, bu süreçte destek olunması gerektiğini dikkat çekti. Devletin almış olduğu Korona virüs tedbirlerine vatandaşların mutlaka uyması gerektiğinin altını çizen Seyhan, hastalıkla mücadele ederken esnafın yanında olduklarını yineledi. Seyhan, dernek olarak daima küçük esnafın destekçisi olduklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mayıs ayı ile beraber sert tedbirler de maalesef geldi. Daha önceki basın açıklamalarımızda dikkatli olunması gerektiğini, dikkatsiz olursak esnafa zarar verebileceğimizi defalarca belirttik. ESMİAD olarak her zaman esnafımızı savunduk. Her daim yanlarında olduğumuzu da hissettirdik. Zamanında destek olunmayan bakkal, yerel market ve esnafımıza Ramazan ayı vesilesiyle destek olunduğuna dair sosyal medyada fotoğraflarla görüyoruz. Peki bir yılı aşkın süredir bu esnafımız neden akıllara gelmedi? Ramazan ayı dolayısıyla yapılan bu paylaşımları daha sonrada görebilecek miyiz? Zor günler geçiren esnafımıza bir ay değil her ay yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerektiğini hatırlatıyoruz. Biz ESMİAD ailesi olarak küçük esnaftan alışveriş yapmaya devam edeceğimizin altını tekrar tekrar çiziyor, sağlıklı günlerin de biran evvel geri gelmesini diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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