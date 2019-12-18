ESMİAD Genel Kurulu'nda Seyhan güven tazeledi

18.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:03

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Genel Kurul toplantısında yapılan seçimde Başkan Şamil Seyhan güven tazeledi.



ESMİAD hizmet binasında gerçekleştirilen kongreye MHP Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Tek liste ile seçime giren Şamil Seyhan gerçekleşen kongre ile yeniden dernek başkanlığına seçildi.



Yaptığı konuşmada, iş adamlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması ile ekonominin yeninden hareketleneceğine dikkat çeken Seyhan, "Yeniden başkanlığımız hayırlı olsun. Üyelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomide geçilen dar boğazdan en çok sanayiciler etkilendi. Sanayilerin sorunlarının çözümüyle yeniden piyasada hareket sağlanacaktır" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA