ESMİAD'dan 'İş konseyi kurulsun' çağrısı

SEYHAN, ADANA (İHA) - Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, dünyadaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle etkilenen sanayici, esnaf ve tüccarların fikir ve önerilerinin birleştirileceği bir konseyin gündeme alınması gerektiğini belirtti.

ESMİAD Başkanı Seyhan, yaptığı açıklamasında dünya genelinde yaşanan ekonomik buhranın etkilerinin hayatı, üretimi ve ticareti ciddi anlamda zorlamaya devam ettiğini belirtti. Sanayicinin dövizle borçlanmanın, lojistik ve hammaddeye ulaşmakta sıkıntılar yaşadığını aktaran Seyhan, "Sanayicinin yanı sıra esnaf ve tüccar ise tedarikçilerinin her gün yaptığı zamlar sonrası aynı malı, ettiği karla yerine koyabilme ve tekrar pazara girebilme gibi ciddi sorunu henüz aşabilmiş değil. Bu nedenlerle Eskişehir'deki esnaf, tüccar, sanayici ve iş insanının fikirlerini ve önerilerini birleştirecek bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın, illa bilimsel bir heyetle oluşturulması da gerekmemektedir. ESMİAD olarak, geçtiğimiz yıllarda şehrimizde kurulan Eskişehir İş Konseyini, odalarımızın öncülüğünde kontrollü bir şekilde yeniden gündeme alınmasını öneriyoruz. Eskişehir olarak kendi ticaretimize katkı sağlar, çözüme kavuşturacak adımlar atarsak başka şehirlere de örnek olur ve ülke ekonomisine de fayda sağlarız" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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