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ESMİAD'dan 'Eskişehir Ekonomi Sohbetleri' programı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD), 'Eskişehir Ekonomi Sohbetleri' programında ilk olarak MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı misafir etti.

ESMİAD'dan 'Eskişehir Ekonomi Sohbetleri' programı
07.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:12

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD), 'Eskişehir Ekonomi Sohbetleri' programında ilk olarak MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı misafir etti.

Bir restoranda düzenlenen organizasyona katılan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Eskişehir'in önde gelen iş adamları ile sohbet etti. ESMİAD üyeleri ile yemekte buluşan vekil, iş adamlarının sıkıntılarını dinledi. Özellikle pandemi sürecinden etkilenen esnaflar ve iş adamları, ekonomi hakkındaki sıkıntılarını Sazak ile paylaştı.

Düşüncelerini dile getiren ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, "Bizler Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği olarak Eskişehir'deki esnaflar ve iş insanlarından kurulu bir derneğiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket ederek bir dayanışma örneği sergilemeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi el birliği ile aşmaya çalışırken, bu sıkıntılarında basın da yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Kampanyalar düzenleyerek sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek projelere destek vermeye çalışıyoruz. Çok şükür ESMİAD çatısı altında da birçok hedefimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bugün de yanımızda bulunan Eskişehir MHP Milletvekilimiz Metin Nurullah Sazak ve Çifteler Belediye Başkanımız Kadir Bıyık'a çok teşekkür ediyorum. Eskişehir ekonomisinin daha çok gelişmesi adına biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da yaptığı konuşmada, iş adamlarının yanında bulunarak, onların dertlerini dinlemek ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmanın temel görevlerinin arasında olduğunu belirtti.

Toplantı sonrasında ESMİAD Başkanı Seyhan, Milletvekili Sazak'a hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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