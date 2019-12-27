ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması

27.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, asgari ücrete gelen zam sonrasında işverenlerin iyi hesap yapmaları gerektiğini söyledi.



Asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği Başkanı Şamil Seyhan, Asgari ücretin 2 bin 324,70 TL olmasının ardından işverenlerin maliyet hesaplarını dikkatli şekilde yapmalarının önemli olduğunu söyledi. Seyhan, konuyla ilgili açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;



"Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 324,70 TL olarak belirledi. Artık üreticiler kılı kırk yaran maliyet hesabını yapıp yeni yılda yapacakları sözleşmeler için profesyonel destek almalılar. Direk işçi maliyetlerini bahane ederek, personel kıyımı yapmadan önce vicdanlarına kulak vermeliler. Her sene yenilenen ürün satış sözleşmelerinde maliyetlerini doğru hesaplamalılar. Üretim maliyetlerinde artış gösteren kalemleri tek tek, bir kez değil bin kez değerlendirip devlet desteklerini tekrar tekrar takip etmeliler. Kimse unutmasın ki sanayicinin, tüccarın, esnafın hatalarını tolere etme şansı artık eskisi kadar esnek değil. Daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere ihracatını arttıramayan şirketler mevcut iç piyasa müşterilerine mahküm kalmaktadır kalmaya da devam edecektir. ve tekrar söylüyoruz, ESMİAD olarak yeni yılda satış sözleşmesi yapacak üyelerimiz için dernek avukatlarımızla, işletme ve ihracat uzmanı arkadaşlarımızla maliyet analizi, ihracat ve satış sözleşmeleri ile ilgili yardımcı olacağımız da belirtmek isterim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA