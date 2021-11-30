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ESMİAD Başkanı Seyhan: "Piyasaların rahatlaması için ticaretin devamlılığı şart"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ESMİAD Başkanı Seyhan:

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, yeni Covid-19 varyantı 'omicro'nun kısıtlamalara neden olabileceğini belirterek, "Piyasaların rahatlaması için ticaretin devamlılığı şart.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, yeni Covid-19 varyantı 'omicro'nun kısıtlamalara neden olabileceğini belirterek, "Piyasaların rahatlaması için ticaretin devamlılığı şart. Uygulanabilecek kısıtlamalar hayatı yeniden zorlaştıracağı gibi esnafı da büyük sıkıntıya sokacaktır" dedi.

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, yaptığı açıklamada korona virüsün yeni varyantı olan omicronun uzmanların açıklamalarına göre şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olarak değerlendirildiğini aktardı. Şu anda Türkiye'de bir vakaya rastlanmasa da bu konuda dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Başkan Seyhan, ticari faaliyetlerin de tekrar uygulanabilecek kısıtlamalarla sıkıntıya girebileceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu varyatın çok hızlı yayıldığı haberler ini okuyoruz. Kış aylarında vatandaşlarımız kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmektedir. Bu sebeple korona virüsün yayılmamasına dikkat etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uymalıyız. Piyasaların rahatlaması için ticaretin devamlılığı şart. Bu da yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın kurallara uymasından geçiyor. Yeni varyantın ülkemizde de ortaya çıkması durumunda vaka sayılarının artışına göre yeniden kısıtlamalara gidilebilir. Bu durum, hayatı yeniden zorlaştıracağı gibi esnafı da büyük sıkıntıya sokacaktır." - ESKİŞEHİR

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