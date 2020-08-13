Eşmekaya'da yol yapım çalışmaları devam ediyor Aksaray'ın Eskil ilçesi Eşmekaya Belde Belediye Başkanlığı tarafından mahalle yollarında genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Eşmekaya Belde Belediye Başkanlığı tarafından mahalle yollarında genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Eşmekaya beldesi ile beldeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi arasında bulunan 6 kilometrelik yolun yapımını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, yolun hem dar hem de engebeli olması nedeniyle tehlike yarattığını ifade etti.

Yaptıkları girişimler sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün tehlike yaratan bu yolun yapımına başladığını ifade eden Güneş, "Kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA