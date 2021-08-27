ESMEK yaz okulu kursları sona erdi

İngilizceden eğlenceli bilime, kodlama kursundan el sanatları kurslarına birbirinden farklı ve eğlenceli 68 branşta yüz yüze, 52 branşta ise online olarak çocuklara hizmet veren ESMEK, 7-14 yaş grubu çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçmesini sağladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kent merkezi ile ilçelerde başlattığı ve 7 hafta boyunca süren yaz okulu kursları sona erdi.

Eskişehir kent merkezi ve Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü ilçelerinde ve 9 farklı merkezde eğitimlerinin yapıldığı yaz okulları, çocuklara kurslara katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. ESMEK, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi boyunca yetişkin ve çocuk kurslarında toplam 20 bin 598 kişiye eğitim verdi. Kent merkezinin yanı sıra Seyitgazi, Çifteler, Alpu, Mahmudiye, İnönü, Beylikova ilçelerinde de ESMEK kursları devam edecek. Eğitimler boyunca pandemi koşullarına göre oluşturulan sınıflarda maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor.

Yeni dönem çocuk ve yetişkin kurs kayıtlarının Eylül ayında başlayacağını belirten yetkililer, kayıt ve bilgi için 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler