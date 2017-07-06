Esmek Yaz Okulları İle Çocukların Yüzleri Gülüyor

Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından bu sene 15'incisi düzenlenen ve Opera Binası arkasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi ile Emek Eğitim Merkezi'nde eğitimler başladı.

26 farklı branşta kursun açıldığını ve 500 öğrencinin 28 Temmuz'a kadar resim, bilgisayar, matematik, origami, satranç, karikatür çizimi, zumba, basketbol, voleybol, İngilizce, kukla yapımı, eğlenceli İngilizce gibi birçok branşta eğitim göreceğini ifade eden ESMEK yetkilileri, öğrencilerin kurslar sayesinde yaz aylarını verimli şekilde geçireceklerini ifade ettiler.

