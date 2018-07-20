Esmek'ten Farkındalık Yaratan Eğitim

Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından bu sene 16'ıncısı düzenlenen ve Meslek Edindirme Eğitim Merkezi ile Emek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulları'nda eğitimler devam ediyor. 7- 14 yaş arasındaki çocuklar el sanatlarından seramiğe, zumbadan cimnastiğe, ebrudan kağıt atölyesine, birbirinden farklı ve eğitici 26 farklı branşta eğitim alırken öğrencilerin velileri de farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları Merkezi'nde düzenlenen ve Yusuf Yıldırım tarafından ebeveynlere verilen eğitimlerde ekran bağımlılığına karşı yapılması gerekenler ve dijital kültürde nasıl çocuk yetiştirilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi. Yıldırım "Sosyal vakit geçirebileceğimiz televizyon, bilgisayar, telefon gibi tüm ekranların kapatıldığı"Ekransız Saatler" düzenlemeliyiz. Anne ve babalar çocuklarını ekrana mahkûm etmemeli" dedi.

Bilgilendirici eğitim seminerine katılan veliler Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.