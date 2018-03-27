Esmek'ten Evde Çocuk Bakıcılığı Kursu

Birbirinden eğitici kurslarına bir yenisini daha ekleyen ESMEK, Evde Çocuk Bakıcılığı Kursu eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Toplada 432 saat sürecek olan kursta kursiyerler, evde çocuğun günlük bakımını, beslenmesini ve çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlanmasını öğreniyor. Evde çocuğun fiziksel güvenliğini sağlama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kursta,Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Eskişehir Çok Yönlü Destek Merkezi'yle de işbirliğiyapılıyor. Bu sebeple mülteci öğrencilerin de bulunduğu kursta toplam 23 kursiyer eğitim alıyor. Haziran ayında eğitimlerin tamamlanacağı Evde Çocuk Bakıcılığı Kursu'nda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım sertifikaları verilecek.