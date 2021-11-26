ESMEK'TEKİ ÇOCUKLARA BİLİM GÖSTERİSİ SÜRPRİZİ - Haberler
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ESMEK'TEKİ ÇOCUKLARA BİLİM GÖSTERİSİ SÜRPRİZİ

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ESMEK'TEKİ ÇOCUKLARA BİLİM GÖSTERİSİ SÜRPRİZİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocukların ara tatilde de verimli, eğlenceli ve bilim dolu zaman geçirmeleri için 15-25 Kasım tarihleri arasında atölyeler gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocukların ara tatilde de verimli, eğlenceli ve bilim dolu zaman geçirmeleri için 15-25 Kasım tarihleri arasında atölyeler gerçekleştirdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin 15 Kasım'da başlamasıyla çocuklar için eğitici ve öğretici atölyeler düzenleyen Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Beylikova, Çifteler ve İnönü ilçelerinde de çocuklarla bir araya geldi. Ara tatil atölyelerinin sonuncusunu, şehir merkezinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarında gerçekleştirdi. 28 öğrencinin katıldığı atölyede Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, eğlenceli deneyler ile çocuklarla buluştu. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi yetkilileri önümüzdeki dönemlerde de ilçelere gitmeye devam edeceklerini belirtti.

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