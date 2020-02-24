Esmek'te kursiyerler deriden çanta üretiyor

24.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:08

Bu kapsamda Turistlik El Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Deri Tasarım' kursunda 28 kursiyer deriyi kullanarak çanta tasarlamaya devam ediyor.

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 7'den 70'e herkese ücretsiz kurs hizmeti veren ESMEK, bu yıl da binlerce kişiye ulaşıyor. Özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdikleri el sanatları ve tasarım kursları ile el becerilerini geliştiriyorlar. Odunpazarı Tarihi Bölge içerisinde bulunan Turistlik El Sanatları Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, ürettikleri eserleri satarak da aile bütçelerine destek oluyorlar. Onlarca kurstan biri olan deri tasarım kursunda da 20 kadın 8 erkek kursiyerin deriyi kullanarak birbirinden özel tasarımlar ile üretimler gerçekleştirdiklerini belirten ESMEK yetkilileri, piyasa değeri yüksek olan bu ürünleri satan kursiyerlerin aile bütçelerine de büyük katkı sağladıklarını ifade ettiler.

Haftanın iki günü altışar saatlik çalışmalar ile kadınların bu alanda büyük gelişim gösterdiklerini ifade eden eğitmen Zehra Günaydın, kursiyerlerin model geliştirme, ölçümlendirme ve üretim süresini belirleyip, elindeki malzeme ile en güzel ürünü çıkardıklarını belirtti. Günaydın "Kursumuzda çanta, tasarım tablo, ev aksesuarları, cüzdan, kemer ve daha birçok alanda üretim gerçekleştiren 28 kursiyerimiz ile aile ortamında çalışıyoruz. Bitkisel boyalar ile ürünlerini güzelleştiren kursiyerlerimiz interneti de kullanarak ürünlerini satmaya ve aile ekonomilerine destek olmaya başladılar. Erkeklerin de kurslara ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu gibi kurslar ile vatandaşların vakitlerini verimli şekilde geçirmelerine fırsat sağladığı için Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler