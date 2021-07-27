ESMEK'te çocuklara doğada yaşam atölyesi
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ESMEK'te çocuklara doğada yaşam atölyesi

ESMEK'te çocuklara doğada yaşam atölyesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde 7-14 yaş grubu çocuklara yaz okullarında 68 farklı branşta hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları(ESMEK), AKUT işbirliği ile çocuklara doğada yaşam atölyesi düzenledi.

2021 yılı yaz döneminde serbestleşme kuralları ile birlikte yüze eğitime başlayan ESMEK, Eskişehir kent merkezi, Alpu, Beylikova, Çifteler ve İnönü ilçelerinde 9 farklı merkezde çocuklara eğitim vermeye devam ediyor. İngilizceden eğlenceli bilime, kodlama atölyesinden el sanatları atölyelerine birbirinden farklı 68 ayrı branşta eğitimlerine devam eden ESMEK, Eskişehir AKUT işbirliği ile çocuklara doğada yaşam atölyesi düzenledi. Çocuklara doğada yaşam ve kamp yapma gibi konularda eğitim veren AKUT gönüllüleri arama kurtarma çalışmalarında kullanılan aletler ve teknikler hakkında da bilgiler verdi. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı atölyede çocuklar hayvan sevgisini de doyasıya yaşadı. Kent merkezi ve Alpu'da gerçekleştiren eğitimlerin diğer ilçelerde de devam edeceğini belirten ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yeni kontenjanların açılmaya devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kayıt ve bilgi almak için 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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