ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerler yaptıklarını El Sanatları Sergisi'nde sergiledi
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ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerler yaptıklarını El Sanatları Sergisi'nde sergiledi

ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerler yaptıklarını El Sanatları Sergisi'nde sergiledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çifteler Otogar Hizmet Binası'nda açılan sergide 55 kursiyerin Ahşap Boyama, Takı Tasarımı, Yağlı Boya Resim, Filografi, Nakış Teknikleri, Örgü, Yamalı Bohça gibi 16 farklı branşta 300'den fazla çalışması sergilendi.

2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek olan El Sanatları Sergisi'nin açılışına Çiftelerli vatandaşlarımızın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Sıla Senem Bükülmez ve belediye bürokratları da katıldı. Kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik eden Ayşe Ünlüce, "2003 yılında kent merkezinde hizmete açtığımız ve 10 binlerce kadının yararlandığı ESMEK'i ilçelerimizde de açmaya başladık. Bugün burada Çifteler Eğitim Merkezimizden eğitim alan kursiyerlerimizin birbirinden değerli el emeği çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduk. Çiftelerli kadınlarımız sergilenen ürünlerinin satışı ile ev ekonomilerine de katkı sağlayacak. Çalışmalar için emek veren tüm eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

ESMEK yetkilileri, yeni açılacak olan Çifteler Otogar Hizmet Binasının 2. katında hizmete açılacak olan kurslara katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0222 220 76 88 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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