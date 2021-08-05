ESMEK bu kez de doğaya ilgi duyan çocuklar için "Doğa Okulu" açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESMEK bu kez de doğaya ilgi duyan çocuklar için "Doğa Okulu" açtı

ESMEK bu kez de doğaya ilgi duyan çocuklar için 'Doğa Okulu' açtı
Bültenler - Haberler | Güncel

ESMEK tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 10 farklı merkezde gerçekleştirilen Yaz Okulunda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

İlkiki grubu 2 Ağustos'ta başlayan Doğa Okulunda; Memeli Yaban Hayvanları, Eskişehir'in Kuşları, Kuş Gözlem Turu, Anadolu Yer Sincabı Gözlem Turu, Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı, Nesli Tükenme Tehlikesi AltındakiYaban Hayvanlarımız isimli atölyeler uzman eğitimciler tarafından veriliyor. 7-14 yaş arasındaki tüm çocukların kayıtlarını ücretsiz olarak yaptırabildiği Doğa Okulu sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecek.

Doğa Okulundaki uygulamalı arazi eğitimleri Günyüzü, Sivrihisar ve Beylikova ilçelerinde yapılıyor. Öğrencilerin ulaşım, kumanya ve gerekli tüm ekipmanı ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Doğa Okuluna başlayan ve Anadolu Yer Sincabı Gözlem Turuna katılan çocuklar ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını, çok heyecanlandıklarını ve yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler. Katılımcı çocuklar kendilerine bu imkânı veren Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlerine çok teşekkür ettiler.

4 hafta sürecek olan Doğa Okulunda yeni gruplarında oluşturulacağını belirten yetkililer, kayıtlarla ilgi 0222 220 7688 ve 220 7699 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini kaydettiler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESMEK bu kez de doğaya ilgi duyan çocuklar için "Doğa Okulu" açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:07:54. #1.15#

title