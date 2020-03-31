Eşme Vefa Sosyal Destek Grubu, 218 vatandaşın talebini karşıladı Uşak'ın Eşme ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Eşme Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun başladığı günden bu yana ilçe genelinde 218 vatandaşın talebinin alındığı belirtildi.

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir yaptığı açıklamada, vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu ifade etti.

Salgının henüz devam ettiğini işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de salgın tehdidi geçmiş değil. O nedenle her ne kadar ilçemizde tespit edilen vaka olmasa da vatandaşlarımızın kurallara azami derecede riayet etmeleri hem kendileri hem de sevdikleri açısından hayati derecede önem arz ediyor. Tedbirlerimizi almaya ve kurallara hassasiyetle uymaya devam edelim. Eşme Vefa Sosyal Destek Grubumuz özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayarak onların mağdur olmaması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların ihbarları doğrultusunda yapılan çalışmalarda şu ana kadar maaş çekimi, ilaç alımı, gıda temini gibi 218 vatandaşın talebi çözüme kavuşturuldu."

Kaynak: AA