Eşme Meslek Yüksek Okuluna 2 yeni bölüm

27.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:26

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, okul bünyesinde iki yeni bölümün daha açılacağını söyledi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşme Meslek Yüksek Okulu bünyesinde "Eczane Hizmetleri Programı" ile "Gıda Teknolojisi Programı" açılması yönündeki teklifin kabil edildiğini hatırlattı.

Bu gelişmeyle öğrenci sayısının 210'a yükseleceğini aktaran Şentürk, yeni bölümlerde eğitime gelecek dönemde başlanacağını ifade etti.

Yeni açılacak programların Türkiye geneli doluluk oranının yüzde 90'lar da olduğuna dikkat çeken Şentürk, genç ve dinamik öğretim kadrosuyla kaliteli eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA