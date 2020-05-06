Eşme Kaymakamı Özdemir'den Kovid-19 açıklaması

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilçede yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi tedbir alındığını anımsattı.

İlçede faaliyet gösteren bir fabrikadan alınan numunelerden bir kısmının pozitif çıkması nedeniyle ilçe genelinde belirli bir ölçüde vaka sayısının arttığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte biz kamu görevlileri, salgının boyutlarını ilçemizde en düşük seviyede tutmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Ancak salgınla mücadelede kamu yönetiminin tedbir almasının yanı sıra halkımızın kendiliğinden tedbir almasının da bir o kadar önemli olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu bağlamda istirhamımız, bu kritik süreçte kısıtlı vatandaşlarımız haricindeki vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, çıkacaklarsa da hijyene, maske takmaya ve özellikle banka, postane, market ve pazar yeri gibi alışveriş yerleri ile caddelerde sosyal mesafeye uymaya azami ölçüde gayret göstermeleridir. Evlerinde kalma durumunda olan vatandaşlarımıza yönelik olarak da başta gıda, ilaç ve maaş ödemeleri gibi birçok ihtiyaç hali hazırda Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından karşılanmaya devam edilmektedir."

Kaynak: AA