Eşme Kaymakamı'ndan korona vakaları artışı iddialarıyla ilgili açıklama
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Eşme Kaymakamı'ndan korona vakaları artışı iddialarıyla ilgili açıklama

Eşme Kaymakamı'ndan korona vakaları artışı iddialarıyla ilgili açıklama
06.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:12

Uşak'ın Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, ilçedeki bir fabrikada 50'den fazla çalışanının korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki vaka sayısı arttığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Uşak'ın Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, ilçedeki bir fabrikada 50'den fazla çalışanının korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki vaka sayısı arttığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, ilçede faaliyet gösteren bir firmada çalışanların belli bir oranında pozitif vaka olduğunu ve bu durumun ilçe genelindeki vaka sayısını artış yönünde etkilediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin ilçede eksiksiz uygulandığını ve kurallara uymayan vatandaşlara ise belirli yaptırımların uygulandığını belirtti. Özdemir, "Bu tedbirler sayesinde bu güne dek birkaç vaka ile sınırlı tuttuğumuz pozitif vaka sayısı, son birkaç gün içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren bir fabrikamızdan alınan numunelerden bir kısmının pozitif olması nedeniyle ilçemiz genelinde belirli bir ölçüde artış göstermiştir" dedi.

"Halkımız tedbiri elden bırakmasın"

Kamu görevlileri olarak salgının boyutunu düşük seviyede tutmak amacıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Özdemir, "Ancak bu salgınla mücadelede kamu gücü ile alınan tedbirler kadar halkımızın kendiliğinden alacağı tedbirlerin de bir o kadar önemli olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır" dedi.

Özdemir vatandaşlara yönelik her türlü ihtiyacı karşılayacaklarını da belirterek, "Evlerinde kalma durumunda olan vatandaşlarımıza yönelik olarak da başta gıda, ilaç ve maaş ödemeleri gibi birçok ihtiyaç halihazırda Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından karşılanmaya devam edilmektedir. Mücadelenin başarısı ve kısa sürede olumlu sonuçlar almak için evde kalmaya ve tedbirde ısrarcı olmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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