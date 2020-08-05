Eşme Kaymakamı Nazlı Demir, görevine başladı
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Eşme Kaymakamı Nazlı Demir, görevine başladı

Eşme Kaymakamlığına atanan Nazlı Demir, görevine başladı.

Eşme Kaymakamı Nazlı Demir, görevine başladı
05.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:34

Eşme Kaymakamlığına atanan Nazlı Demir, görevine başladı.

Nazlı Demir, Eşme Hükümet Konağı önünde kurum müdürleri tarafından düzenlenen karşılama programının ardından makamına geçti.

Demir, yaptığı açıklamada, Eşme'ye atanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Demir, programın ardından pazar yerini ziyaret etti.

Demir, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Çermik Kaymakamlığı görevinden Eşme Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

Kaynak: AA

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