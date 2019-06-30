Eşme'de uyuşturucu operasyonu

Eşme'de bir iş yerinde 20 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Üç Eylül Mahallesi Sanayi Sitesinde bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri 20 kök Hint Keneviri ile 10 gram esrar maddesi buldu.

İş yeri sahibi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Ele geçirilen Hint kenevirleri ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.

Kaynak: AA