Son dakika... Uşak'ta patlamamış tarihi havan mermisi bulundu
15.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:32
Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.
Eşme ilçesinde vatandaşlar, harabe bir evin bahçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi buldu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından bomba imha edilerek etkisiz hale getirildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı