Eşme ayvası 11 ülkeye ihraç edilecek

KOCAELİ'nin meşhur Eşme ayvasının hasadı devam ediyor.

KOCAELİ'nin meşhur Eşme ayvasının hasadı devam ediyor. Ayvanın yüzde 60'ının, aralarında Rusya, Belçika, Almanya, Ukrayna'nın da bulunduğu 11 ülkeye ihraç edilmesi, yüzde 40'ının ise iç piyasaya satılması planlanıyor.

Eşme'de hasadına başlanan lezzetiyle meşhur Eşme ayvası Rusya, Belçika, Almanya, Ukrayna gibi 11 ülkeye ihraç edilecek. 10-15 gün sürecek ayva hasadı tüm hızıyla sürerken, üreticiler ayva ağaçlarına dayadıkları merdivenlerle ayvaları tek tek toplayıp sepetlere koyuyor. Daha sonra da toplanan ayvalar sandıklara konularak hal ile soğuk hava depolarına götürülüyor.

?Bu yılın bereketli geçtiğini söyleyen ayva üreticisi Mümin Güler, "Güzel ve bereketli geçiyor, bu yıl ayva sezonu. Ayvalarımızın hem boyutu hem de tadı mükemmel. Toplamaya devam ediyoruz ve yarısından fazlasını ihraç edeceğiz, diğerlerini de iç piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz. Eşme ayvalarının güzelliğini ve lezzetini bu yörenin havasına ve nemine bağlıyoruz, tat konusunda iddialıyız" dedi.

Bölgede ayva toplama sezonunun yaklaşık olarak 10 gün önce başladığını söyleyen Günel, "Eşme genelinde bir sezonda yaklaşık olarak 600 tona yakın ayva elde ediyoruz, bunların bir kısmı ihraç ediliyor bir kısmı da iç piyasada kullanılıyor. Toplandıktan sonra ya tüccarlara ya da farklı şehirlerdeki hallere gönderiliyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden talep var, Ortadoğu ülkelerinden de talep var. Eşme ayvasının yüzde 60'ı ihraç edilecek, yüzde 40'ı ise iç piyasaya satılacak. 11 ülkeye ayva ihraç edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ