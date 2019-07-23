Esmahanım ve Uğurlu köylerinde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi

Düzce'de selin en büyük hasar verdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların da normal hayata dönmeye çalıştığı köyde devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, selin bıraktığı iz tekrardan gözler önüne serildi.

Düzce'de 5 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selin en büyük hasar verdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde vatandaşların yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Köylerde, Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanırken, sağlık hizmetlerinin de aksamaması için köylere mobil sağlık istasyonları kuruldu. Türk Kızılayı tarafından günde üç öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

213 personel, 45 araç, üç adet 8x8 amfibik araç, 8 arama kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları kara ve denizden aralıksız devam ediyor. Sel sonucu kapanan Akçakoca'da 2, Cumayeri'nde ise 1 mahalle de yol açma çalışmaları da sürüyor. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kuruldu, bölgede 26 personel ve 8 ambulans ile sağlık taramaları devam ediyor. Esmahanım, Uğurlu, Dilaver ve Harmankaya köylerinde ilaçlamalar yapılıp, bölgede su numuneleri de alınarak gerekli kontroller yapıldı.

Türk Kızılayı bugünden itibaren bölgede vatandaşlara, 11 bin 50 kap sıcak yemek, 6 bin 870 ekmek, 19 bin 609 ikramlık, 6 bin muhtelif gıda malzemesi, 78 hijyen seti, 75 battaniye, 134 giyim malzemesi, 44 gıda kolisi, 150 vücut ısıtıcısı desteği sağladı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ise bugüne kadar, 319 az hasarlı, 45 ağır hasarlı, 84 yıkılan bina olmak üzere toplamda 477 bina ve yapının selden köylerde zarar gördüğü tespit edildi. Gelen ihbar ve taleplere göre çalışmalar sürüyor.

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde tarımsal hayvansal ve su ürünlerinde ön hasar tespit çalışmalarında ise; yaklaşık bin 687 çiftçinin, 5 bin 562 dekar fındıklık alanının, 14 adet ahırın, 72 adet büyükbaş hayvan ve 177 adet küçükbaş hayvanın zarar gördüğü de tespit edildi. 621 dekar mısır tarlası, 443 adet arılı kovan, 200 adet boş kovan, 160 bin etlik tavuk, 2 kümes, 2 traktör, 25 balıkçı teknesi, 2 alabalık ile 1 mantar tesisi ve 42 balık ağının da zarar gördüğü alanda yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA