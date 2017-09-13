Esm, Dolar Cinsinden İlk Tahvil İhracını Yapacak

ESM, ABD Doları cinsinden ilk tahvil ihracını ekim veya kasımda yapmayı planlıyor.

Esm, Dolar Cinsinden İlk Tahvil İhracını Yapacak

ESM, ABD Doları cinsinden ilk tahvil ihracını ekim veya kasımda yapmayı planlıyor.

Kaynak: Dunya.com