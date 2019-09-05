05.09.2019 16:57

Onun için vazgeçilmez, yeri doldurulamaz olmalıyım, sonuna kadar sadık, kendimi hiç düşünmeden.

Yetenekli bir piyanist olan, ancak fakir ve çekingen Soneçka, ünlü opera şarkıcısı Marya Nikolayevna'nın kapısını çalar. Marya Nikolayevna, Soneçka'nın erişemediği her şeye sahiptir: zarafete, güzelliğe, zengin bir kocaya. Avrupa turnesinde şarkıcıya piyanoda eşlik etmek için işe alınan Soneçka, çok geçmeden gölgesinde kaldığı bu görkemli figürden intikam almanın hayalinikurmaya başlar. Nina Berberova'nın 1936 tarihli eseri Eşlikçi Kız, kıskançlık duygusunun kalbine inen sarsıcı bir yapıt.

Neden Ucuz Saat Takıyorsun?

Sıradan insanlar, dev kasırgalar

Nazi Almanya'sında yoksul bir ailenin ümitsizliğini yalın ve mizahi bir dille anlatan Neden Ucuz Saat Takıyorsun?, aynı zamanda bir dönemin ve bir halkın portresini de sunuyor.

Soranlara diyorum ki: Bu ucuz saati takıyorum çünkü benim babam pinti, huysuz, çekilmezin önde gideni.

Fallada, Nazi Almanya'sında başıboşluk, yoksulluk, işsizlikle sınanan küçük insanların hayatlarından kesitler sunuyor. Yoksul bir ailenin Noel ümitlerinden bir babanın geçim derdine, bir haberin kasaba hayatında yarattığı çalkantıdan bir çuval patates yüzünden suya düşen evlilik hayallerine, bu hayatlara hükmeden feci ümitsizliği yalın bir dil ve acı bir mizah duygusuyla anlatıyor. Dev kasırgaların savurduğu sıradan insanları anlatan Neden Ucuz Saat Takıyorsun?, bir dönemin ve bir halkın portresi.

Kaynak: Bültenler