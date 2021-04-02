Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı
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Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Güncel
Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, çiftlerin katılımıyla 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışması yapıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, çiftlerin katılımıyla 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışması yapıldı.

Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' yarışmasına 8 çift katıldı. Yarışmada, erkekler eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti. Ardından çiftler kızakla aşağıya kayarak, yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Abdulsamet-Rabia Özer çifti birinci oldu. Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi.

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ülkemize kazandırdığı bu güzel yatırımları sadece kar ve kış sporlarında değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda birçok sosyal, sportif ve kültürel aktiviteye de ev sahipliği yapıyoruz. Erciyes'te artık gelenekselleştirmiş olduğumuz eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışmasının bu yılki etabını da pandemi nedeniyle dar koşullarda gerçekleştirdik. Çiftlerimiz parkurda eşlerini çektiler ve sonra birlikte aşağı indiler" diye konuştu.

Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı
Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı
Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı
Eşler arasında 'Artık çekilmez oldun' sloganlı kızak yarışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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