ESL PUBG Masters duyuruldu!
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ESL PUBG Masters duyuruldu!

11.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:24
ESL PUBG Masters duyuruldu!

Battle Royale dendiğinde ilk akla gelen oyun PUBG, ESL turnuvaları ile geri dönüyor!

ESL PUBG Twitter hesabı geçtiğimiz gün ESL PUBG Masters . Yeni bir formatla gelen turnuva iki bölgeye ayrılıyor. İsterseniz turnuvanın formatına ve detaylarına birlikte göz atalım.

Bu sene ESL tarafından turnuvalar 4 adet Masters ve 3 adet Open şeklinde düzenlenecek. 4 Masters turnuvası ise 2 turnuva Amerika kıtasına ve 2 turnuva Avrupa kıtasına olacak şekilde paylaştırılacak. Buna ek olarak ise 3 Open turnuva Avrupa'da gerçekleşecek.

Masters turnuvalarında dünyaca ünlü espor takımları her turnuva için belirlenen 50.000 Dolar değerinde ödül için kıyasıya rekabet edecek. Ödüle ek olarak elde edilen dereceler ise takımlara PUBG Global Championship Qualification Points olarak geri dönecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek Masters turnuva takvimi ise şu şekilde:

Aşama 1

Round 1: 7 - 8 Nisan 2021

Round 2: 10 - 11 Nisan 2021

Round 3: 13 - 14 Nisan 2021

Grup Aşaması: 16 - 18 Nisan 2021

Büyük Finaller: 23/25/30 Nisan - 2 Mayıs 2021

Aşama 2

  • Temmuz/Ağustos (Kesin tarihler ilerleyen zamanlarda duyurulacak.)

    • Avrupa kıtasında düzenlenecek Masters turnuva takvimi ise şu şekilde:

    İlkbahar

    Elemeler: 31 Mart - 2 Nisan 2021

    Stage 1: 10 - 11 Nisan 2021

    Stage 2: 16 - 18 Nisan 2021

    Büyük Finaller: 23 - 25 Nisan 2021

    Yaz

    Temmuz (Kesin tarihler ilerleyen zamanlarda duyurulacak.)

    Avrupa kıtasında düzenlenecek Open turnuva takvimi ise şu şekilde:

    ESL PUBG Open turnuvaları ise bu sene 2000 Euro değerinde ödülle geliyor. Yazın başlayacak olan elemelerden şampiyon olarak çıkan takımlar Masters turnuvasına davet hakkı kazanacak.

    Yaz

    Haziran/Temmuz

    Sonbahar

    Eylül

    Kış

    Kasım

    Eğer siz de bu turnuvalarda boy göstermek ve kendinizi kanıtlamak istiyorsanız kayıt yaptırabilirsiniz, bol şans!

    Kaynak: Playerbros

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