ESL Pro Lig sezon 13 başlıyor | Ödül havuzu 750.000 dolarlık turnuvanın, grupları belli oldu!

ESL Pro Lig Sezon 13, 24 takımın mücadelesine sahne olacak. Büyük ödül havuzuyla dikkatleri üstüne çeken turnuvanın başlangıç tarihi 8 Mart. Takımlar 4 ayrı grupta mücadele edecekler. Gruplar 6 takımdan oluşacak ve galipler playoff yarı finallerine direkt olarak katılmak için Play-In oynayacaklar.

Gruplarında 2. ve 3. olan takımlar playoff'lara son 12 turundan başlayacaklar. Play-In de kaybeden takımlar ise playofflara çeyrek finalden dahil olacak. Turnuvada grup, Playoff ve Play-In maçları Bo3 üzerinden oynanacak. Playoff finalleri ise Bo5 üzerinden olacak. ESL Pro Lig sezon 13'ü kazanan takım 170.000 dolarlık büyük ödülün sahiib olacak ve BLAST Premier'e direkt olarak katılmaya hak kazanacak.

Takımlar gruplarda kazandıkları her maç için 5.000 dolarlık ödüle ulaşacaklar.

ESL PRO LİG SEZON 13 TURNUVA TAKVİMİ

A grubu maçları 8-12 Mart

B grubu maçları 13-18 Mart

C grubu maçları 19-24 Mart

D grubu maçları 25-29 Mart

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR VE GRUPLAR

Grup A

BIG

Heroic

Complexity Gaming

OG

Renegades

FunPlus Phoenix

Grup B

Team Vitality

G2 Esports

mousesports

FaZe Clan

Ninja In Pyjamas

ENCE

Grup C

Natus Vincere

FURIA Esports

Gambit Esports

Cloud9

Team One

MIBR

Grup D