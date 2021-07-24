ESL Pro League Sezon 14 başlıyor!
CS: GO severlerin merakla takip ettiği ESL Pro League yeni sezonu başlıyor!
CS: GO severlerin merakla takip ettiği profesyonel espor ligi ESL Pro League Sezon 14 başlıyor.
750.000 Dolar ödül havuzlu turnuva 16 Ağustos tarihinde başlayacak. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.
Bu sezon ligde yer alacak 24 takıma gelin birlikte göz atalım:
Natus Vincere
Gambit
G2
Astralis
Virtus.pro
FaZe
Heroic
BIG
NIP
Vitality
mousesports
Spirit
Liquid
Complexity
FURIA
OG
Entropiq
Evil Geniuses
Renegades
ENCE
Sinners
Fnatic
TeamOne
Bad News Bears
Playerbros ekibi olarak ligde yer alacak tüm takımlara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!
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Kaynak: Playerbros