ESL Pro League Sezon 14 başlıyor!

CS: GO severlerin merakla takip ettiği ESL Pro League yeni sezonu başlıyor!

CS: GO severlerin merakla takip ettiği profesyonel espor ligi ESL Pro League Sezon 14 başlıyor.

750.000 Dolar ödül havuzlu turnuva 16 Ağustos tarihinde başlayacak. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.

Bu sezon ligde yer alacak 24 takıma gelin birlikte göz atalım:

Natus Vincere

Gambit

G2

Astralis

Virtus.pro

FaZe

Heroic

BIG

NIP

Vitality

mousesports

Spirit

Liquid

Complexity

FURIA

OG

Entropiq

Evil Geniuses

Renegades

ENCE

Sinners

Fnatic

TeamOne

Bad News Bears

Playerbros ekibi olarak ligde yer alacak tüm takımlara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros