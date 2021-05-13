ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!

ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yılın ikinci yarısı bol turnuvalı geçecek!

Dünyaca ünlü turnuva organizasyon firmalarından ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu.

ESL ve BLAST fikir birliği ile yılın ikinci yarısı için ortak bir turnuva takvimi duyurdu. Böylelikle ESL ve BLAST'ın bu yıl içinde düzenleyeceği turnuvalar birbiriyle çakışmayacak.

Bu fikir birliği ile 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ESL Pro League, 16 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 750.000 Dolar ödüllü turnuvanın ise Malta'da yapılması planlanıyor. Aynı şekilde 26 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan BLAST Premier Fall Groups, 16-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu turnuvanın offline mı yoksa online mı yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak turnuvanın ödülü ise 150.000 Dolar. Buna ek olarak IEM Fall, PGL Stockholm Major turnuvası ile çakışmaması için 28 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Düzenlenecek turnuvalar ve tarihleri ise şu şekilde:

ESL Pro League Season 14:  16 Ağustos - 12 Eylül

BLAST Premier Fall Groups:  16 Eylül - 26 Eylül

IEM Fall:  28 Eylül - 10 Ekim

İki organizasyon şirketi de tarihlere ek olarak diğer alanlarda da çalıştıklarını belirttiler. Bu alanlardan bazıları "kural kitapçığı, bütünlük politikası ve 2022 yılı için turnuva tarihleri". Diğer kuralların ise yakında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:10:55. #1.14#

title