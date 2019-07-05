ESKÜDER'li şairler Başkan Ataç için şiir yazdılar ve takdim ettiler

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER)'e üye şairler, ziyaret ettikleri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a kendisi için şiiri okudular ve takdim ettiler.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı, sanatçılarımızla birlikte makamında ziyaret ettik ve Eskişehir'in kültür ve sanatı ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Zaman zaman Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir'de ortak kültür ve sanat çalışmaları yaptık. İlerleyen günlerde de Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir'de ortak kültür ve sanat çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Başkan Ataç'ın, bize kültür ve sanat alanında çok yardımları oldu ve bundan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Şairimiz Ramazan Terzioğlu, Ataç'ın derneğimize ve Eskişehir'e hizmetinden dolayı güzel bir şiir yazdı ve yazdığı şiiri Ataç'ın huzurunda okudu ve Ataç'a şiiri çerçeveli ve tablolu bir şekilde taktim etti. Şiirin okunuşu ve taktimi esnasında duygulu anlar yaşandı" diye sözlerini tamamladı. Diğer şairler de, Ataç için yazdıkları şiirlerini okudular. Ataç, kendisi için şiir okunması ve şiirin kendisine taktim edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Benim için; Eskişehirli şairlerin şiir yazması, okuması ve yazılan şiirin bana taktim edilmesi ile ilgili duygulu anlar yaşadım ve çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Her zaman Eskişehir'in kültür ve sanatına yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor' diye sözlerini duygulu bir şekilde ifade etti" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA