Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi

24.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:32
Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası'nda müsabakalar tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 19-24 Ocak tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu'nda epe, flöre ve kılıç branşlarında "17 yaş altı yıldız" yaş kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda 289 eskrimci mücadele etti.

Epe branşında kızlarda Aleyna Ertürk, erkeklerde Halis Efe Elibol, flörede kızlarda Alisa İsbir, erkeklerde Mustafa Burak Çufadar, kılıç branşında ise kızlarda Yağmur Erdağlı, erkeklerde de Tolga Aslan birincilik kupasının sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 18:34:35. #1.14#
title