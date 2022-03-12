Eskrimde "U10-U12-U14 Epe Flöre Açık Turnuva" Samsun'da başladı - Haberler

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Eskrimde "U10-U12-U14 Epe Flöre Açık Turnuva" Samsun'da başladı

AA - İlyas Gün - Spor
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Eskrimde

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Epe Flöre Açık Turnuva", Samsun'da başladı.

TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Epe Flöre Açık Turnuva", Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan toplam 553 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı. Sporcular, yarın epe ve flöre kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvaya 322 erkek, 231 kadın sporcunun katıldığını söyledi.

Türkiye'deki birçok turnuvaya Samsun'daki spor tesislerinin ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Eskrim sporunun geleceği adına önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Geleceğin yıldızları, şampiyonları bu turnuvadan çıkacak. Samsun olarak eskrim sporunda oldukça iyiyiz. Bir sporcumuz dünya ikincisi. Bu sporcumuz olimpiyatlara katılmak için mücadele ediyor. Yine 3 önemli eskrim sporcumuz daha var." ifadelerini kullandı.

Turnuva, yarın sona erecek.

AA / İlyas Gün - Spor

Trabzon, Türkiye, Eskrim, Samsun, Spor, Haberler

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