: Eskrimde tek rakibi ikizi

16.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:27

Antalya'da dikkat dağınıklığı nedeniyle ailelerinin yönlendirmesiyle başladıkları eskrimde Türkiye'de çeşitli dereceleri bulunan ikiz kardeşler Damla ve Yağmur Sönmüş, şampiyonalarda birbirleriyle yarışmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Alanya ilçesinde Damla Sönmüş 1 kilo 700 gram, Yağmur Sönmüş 2 kilo olarak 14 yıl önce dünyaya geldi. Anne ve babası tarafından 7 yaşındayken dikkat dağınıklığı nedeniyle eskrim sporuna yönlendirilen ikizler, başarılı ve disiplinli çalışmalarıyla Türkiye'deki yarışmalarda dereceler elde etti.

Eskrimde en büyük rakibi ikizi Damla ile karşılaşmalara hazırlanan Yağmur Sönmüş, 2019'da ilk kez milli takıma seçildi.

Birbirleriyle iki kez finalde karşılaşan Sönmüş kardeşlerin birer galibiyeti bulunuyor.

Katıldıkları karşılaşmada yaklaşık 60 madalya alan ikizlerden Damla Sönmüş 2019'da Antalya'daki Uluslararası Çocuk Kupası'nda, 2018'de Konya Açık Turnuvası'nda ve 2019'da Fethiye'de Epe Açık Turnuvası'nda birinciliği elde etti. 2019 yılında Hırvatistan'da gerçekleşen Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde kardeşi Yağmur'a kaybetmesine rağmen 3. maçını kazanarak bronz madalya aldı.

Yağmur Sönmüş ise Hırvatistan'daki Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ve 2019'da Trabzon'daki Epe Açık Turnuvası'nda altın madalya kazanırken, 2019'da Göbeklitepe Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda ve Sivas'taki Epe Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Karşılaşmalarda birbirlerinin rakibi

Yağmur Sönmüş, AA muhabirine, eskrim sporunun dikkat dağınıklığını gidermede etkili olduğunu söyledi.

Kardeşiyle spora en güzel şekilde devam ettiğini anlatan Yağmur, gelecekte Türkiye'yi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istediğini dile getirdi.

Milli takıma 2019'da seçilerek buna bir adım daha yaklaştığını aktaran Yağmur, "Özellikle karşılaşma öncesi sahaya girmeden hissettiğim kardeşlik duygusu, maskeleri takınca değişiyor ve onu artık bir rakip olarak görüyorum. Kardeşimle birbirimizden yararlanıyoruz. Kardeşimle yarışmanın en güzel yönü, birlikte bir şeyler paylaşmak. İlk hedefim yurt dışında başarılı sonuçlar almak. Özellikle olimpiyatlara katılmak ve orada madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Damla Sönmüş ise ikiz olmanın birçok yönden avantajını yaşadıklarını bildirdi.

Kardeşiyle birlikte çalışarak gelişimlerine katkı sağladıklarını vurgulayan Damla, "Biz ilk zamanlarda eskrimde bu kadar ilerleyeceğimizi bilmiyorduk. Karşılaşmalarda Yağmur benim sadece rakibim. Karşılaşma sonunda ise tekrar kardeş oluyoruz. Eskrimin basit bir spor olarak algılanması doğru değil. Kardeşimin milli takıma seçilmesi güzel bir duygu. Ben de bu hedefe ulaşacağım. Ardından da olimpiyat hayalini yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulunu.

Hedef, milli takıma sporcu yetiştirmek

Alanyaspor Kulübü bünyesinde kurulan eskrim branşının koordinatörü Kerim Kılınç ise kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun desteğiyle faaliyetlere başladıklarını belirtti.

Kısa sürede yurt dışında ve içinde başarılar elde ettiklerini aktaran Kılınç, "2018-2019 sezonunu 45 madalya ve 5 kupayla tamamlıyoruz. Bu işe başlarken hedefimiz Alanyaspor'dan milli takımıza sporcular göndermekti. Yağmur Sönmüş ile bunu başardık." şeklinde konuştu.

Baba Turan Sönmüş de kızlarından birinin milli takıma seçilmesinin aile olarak kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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