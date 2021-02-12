Eskrimde takvim değişikliği hedefleri etkilemedi
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Eskrimde takvim değişikliği hedefleri etkilemedi

12.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:21
Eskrimde takvim değişikliği hedefleri etkilemedi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, "Tarihler ve takvimler değişse de, hedefimiz değişmedi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, "Tarihler ve takvimler değişse de, hedefimiz değişmedi. Rotamız öncelikle Tokyo Olimpiyatları ve hedefimiz tabii ki dünya şampiyonasından madalya ile dönmek." dedi.

Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takvimini açıklamasının ardından, kamp çalışmalarının yoğunluk kazandığını belirterek "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır sekteye uğrayan dünya şampiyonaları ve Grand Prix gibi uluslararası organizasyonların mart ayında başlaması planlanıyor. Biz de çalışmalarımızı buna uygun şekilde organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu'da iki büyük kamp düzenlediklerini dile getiren Atalı, çalışmaların 23 Şubat-7 Mart tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak Büyükler Dünya Kupası Milli Takım Kampı ile devam edeceğini dile getirdi.

Milli sporcuların çalışmalarını daha azimli sürdürdüklerini vurgulayan Atalı, "Tarihler ve takvimler değişse de, hedefimiz değişmedi. Rotamız öncelikle Tokyo Olimpiyatları ve hedefimiz tabii ki dünya şampiyonasından madalya ile dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

Tiflis kampı

Olimpik Milli Takım sporcuları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 7 ülkeden 75 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kılıç Kampı'nda Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan eskrimcilerin yer aldığı kampta milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse, Gökçe Sena Üstün, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Tuğçe Rana Kaya yer alıyor.

Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin ve antrenör İbrahim Ahmet Ant gözetiminde 7 Şubat Pazar gününü başlayan millilerin kampı 17 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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