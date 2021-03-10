Eskrimde Kılıç Dünya Kupası, yarın Budapeşte'de başlıyor
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Eskrimde Kılıç Dünya Kupası, yarın Budapeşte'de başlıyor

10.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:39
Eskrimde Kılıç Dünya Kupası, yarın Budapeşte'de başlıyor

Eskrimde Kılıç Dünya Kupası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlıyor.

Eskrimde Kılıç Dünya Kupası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eskrimde uzun zaman ara verilen uluslararası organizasyonlar, Olimpiyat Oyunları'na kota veren Kılıç Dünya Kupası ile başlayacak.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Irmak Duvan, Nisanur Erbil, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız ve Muhammed Furkan Kalender temsil edecek.

49 ülkesinden 396 sporcunun madalya mücadelesi vereceği organizasyonda erkeklerde eleme turları yarın, kadınlarda ise 12 Mart Cuma günü yapılacak.

Erkek ve kadınlarda bireysel finaller, 13 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Organizasyon 14 Mart Pazar günü takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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