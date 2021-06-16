Eskrimde İlk Turnuvada İlk Şampiyonluk
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Eskrimde İlk Turnuvada İlk Şampiyonluk

Eskrimde İlk Turnuvada İlk Şampiyonluk
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine yeni dahil olan Eskrim takımı, Adapazarı'nda katıldığı ilk turnuvada Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine yeni dahil olan Eskrim takımı, Adapazarı'nda katıldığı ilk turnuvada Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Adapazarı'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcumuz Duru Kayalar, U12 Kızlar Kılıç kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kısa süre önce faaliyetlerine başlayan eskrim takımı, katıldığı ilk turnuvada şampiyonluk elde etti. Adapazarı'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Duru Kayalar, 'U12 Kızlar Kılıç' kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kategoride Anones Spor Kulübü sporcusu İrem Melek Bayrak ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mina Yıldız ve İstanbul bölgesinde ferdi olarak katılan Selin Seyhan da üçüncülüğü paylaştı. Şampiyon sporcumuz Duru Kayalar, madalya ve başarı sertifikasını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanvekili Ahmet Hakan Hayber ve Sakarya Eskrim İl Temsilcisi Tekin Aydemir'in elinden aldı.

"Büyük Mutluluk Yaşıyoruz"

Adapazarı'nda düzenlenen eskrim Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluk dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Eskrim Takımı Antrenörü İpek İrem Ülkü, "Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında mücadele ettiğimiz ilk organizasyonda şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Sporcumuz Duru Kayalar, önemli bir başarı elde etti. Hem kulübümüz hem de şehrimize armağan olsun" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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