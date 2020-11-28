Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı
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Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı

28.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:00

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Turnuvanın birinci gününde karşılaşmalar sonucunda genç kadınlarda Ankara ferdi sporcusu Almıla Birçe Durukan altın, Marmara Eskrim Spor Kulübünden Zeynep Tuana Arslan gümüş, Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcuları Elif Naz Hayber ve Duru Hayber bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, müsabaka gözlemcisi milli hakem Fatih Güneş takdim etti.

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Turnuva yarın genç erkekler kategorisinde oynanacak maçların ardından sona erecek.

Organizasyona Ankara'dan 1, İstanbul'dan 1 ve Adıyaman'dan 12 olmak üzere 16 sporcu katılıyor.

Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı
Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı
Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı
Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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