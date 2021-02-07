Eskrimde Gençler Federasyon Kupası müsabakaları Ankara'da tamamlandı

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan Gençler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 ilinden yaklaşık 250 sporcunun mücadele verdiği organizasyon, Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmalar sonunda epe kategorisinde Damlanur Sönmüş ve Halis Efe Elibol, flörede Alisa İsbir ve Poyraz Tuncer, kılıçta ise Aylin Çakır ve Muhammed Furkan Kalender birincilik elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er