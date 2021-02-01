Eskrimde, Gençler Federasyon Kupası müsabakaları yarın Ankara'da başlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet programında yer alan Gençler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası'nın, yarın Ankara'da başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 ilinden tüm kategorilerde yaklaşık 250 sporcunun katılacağı organizasyon, Sincan Spor Salonu'ndan gerçekleştirilecektir.

Epe kategorisi 2-3 Şubat, flöre kategorisi 4-5 Şubat, kılıç kategorisi müsabakaları ise 6-7 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu