Eskrimde "Gençler Epe Federasyon Kupası" sona erdi - Haberler Spor
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Eskrimde "Gençler Epe Federasyon Kupası" sona erdi

Eskrimde
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'da düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası müsabakaları tamamlandı.

ERZURUM (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'da düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyona Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Trabzon'dan sporcular katıldı. Turnuvada 44'ü erkek, 46'sı kız 90 eskrimci, 2 gün boyunca federasyon kupasını kazanmak için mücadele etti.

Genç Kızlar Epe kategorisinde Çankaya Eskrim Spor Kulübü sporcuları Aleyna Ertürk birinci, Kar Işıtan ikinci oldu. Alanya Spor Kulübünden Damlanur Sönmüş ise üçüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler Epe kategorisinde birinciliği İstanbul Eskrim Spor Kulübünden Yalgın Yeter birinciliği, ikinciliği Erzurum Gençlik Spor Kulübünden Emir Akal, üçüncülüğü Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Burak Atay kazandı.

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası sona erdi

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası sona erdi

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AA / Uğur Subaşı - Spor Haberleri

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