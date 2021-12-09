Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası, Sakarya'da düzenlenecek

SAKARYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası, hafta sonu Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, organizasyon, 11-12 Aralık tarihlerinde Sakarya'nın ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Trabzon'dan 46'sı kız, 44'ü erkek olmak üzere 90 eskrimci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kürsü mücadelesi verecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet