Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları başladı
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Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları başladı

Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası'nda heyecan, kılıç müsabakalarıyla devam ediyor.

İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası'nda heyecan, kılıç müsabakalarıyla devam ediyor.

Halkapınar Spor Salonu'ndaki organizasyonda iki gün süren flöre müsabakalarının ardından bugün 30 kadın ve 42 erkek sporcunun katılımıyla kılıç müsabakalarına geçildi.

Yarınki finallerle tamamlanacak kılıç müsabakalarının ardından 28-29 Ağustos'ta da epe kategorisinde dereceye girenler belli olacak.

Öte yandan, organizasyon için İzmir'de bulunan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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