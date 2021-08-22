Eskrimde Federasyon Kupası heyecanı İzmir'de yaşanacak
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Eskrimde Federasyon Kupası heyecanı İzmir'de yaşanacak

Eskrimde Federasyon Kupası heyecanı İzmir'de yaşanacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" 24-29 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" 24-29 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Halkapınar Spor Salonu'ndaki organizasyonda 22 ilden 109'u kadın 237 sporcu epe, flöre ve kılıç branşlarında mücadele edecek.

Toplam 6 gün sürecek organizasyonda 24-25 Ağustos'ta flöre, 26-27 Ağustos'ta kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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