Eskrimde Federasyon Kupası flöre müsabakaları tamamlandı
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Eskrimde Federasyon Kupası flöre müsabakaları tamamlandı

Eskrimde Federasyon Kupası flöre müsabakaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

İzmir'de düzenlenen "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası"nda flöre müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

İzmir'de düzenlenen "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası"nda flöre müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda 40 kadın ve 41 erkek sporcunun katılımıyla dün başlayan flöre mücadelesinde bugün final müsabakaları oynandı. Kadınlarda Angora Pars Eskrim'den Alisa İsbir birinci, aynı kulüpten Firuze Ayşen ikinci ve ferdi olarak katılan Almila Birçe Durukan da üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise ilk 3 sıra Spor Toto'dan Martino Minuto, Altınyurt Kulübünden Poyraz Tuncer ve Utku Özyalçın'dan oluştu.

Organizasyon yarın ve cuma günü kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorileriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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