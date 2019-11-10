Eskrimde EFC Yıldızlar Circiut Kılıç Turnuvası sona erdi

10.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:34

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası tamamlandı.

Yakacık İTO Spor Salonu'nda iki gün süren turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 153 sporcu mücadele etti.

Turnuvada bireysel kategoride Muhammed Furkan Kalender ve Nisanur Erbil birinci, Murat Sarp Aşık ve Tuğçe Rana Kaya üçüncü oldu. Takımlar kategorisinde ise Türkiye iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler: 1. Muhammed Furkan Kalender (Türkiye), 2. Eduard Dragomir (Romanya), 3. Murat Sarp Aşık (Türkiye), 3. Oleksandr Hryhoruk (Ukrayna).

Kızlar: 1. Nisanur Erbil (Türkiye), 2. Karolina Bechynova (Çekya), 3. Tuğçe Rana Kaya (Türkiye), 3. Emma Neikova (Bulgaristan).

Erkekler takım: 1. Türkiye, 2. Ukrayna, 3. Türkiye

Kızlar takım: 1. Türkiye, 2. Türkiye, 3. Bulgaristan

Kaynak: AA