Eskrimde 'bonus' kıyağı

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörlüğü'nün, istediği sporcuya 'bonus puan' verdiği ortaya çıktı.

Eskrim Federasyonu'nun teknik talimatlarına göre, bonus puan; kendi kategorisinde yapılan Türkiye geneli veya uluslararası müsabakalarda sporcularca alınan en yüksek puanı, yani klasman puan sistemi hesabına eklenen en yüksek başarı puanını ifade ediyor. Olumsuz anlamda bonus kuralı uygulanamıyor. Bonus puan uygulaması, ilgili klasman sistemindeki en iyi puana sahip sporcular için uygulanabiliyor.

Bonus puan uygulamasında, herhangi bir organizasyona katılmama şartı belirlenmiş durumda. Milli takım sporcusu kamp veya milli müsabakalara denk gelirse yurt içinde organizasyona katılmıyor ve bonus puan verilerek klasman sıralamasında kalması sağlanıyor.Ancak, Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörlüğü'nün, milli kamplar ve milli müsabakalara denk gelmemesine rağmen İrem Karamete ve Martino Minuto'yu sürekli yurt dışında kampta gösterdiği ve bonus puan vererek klasman sıralamasında üst sıralarda tuttuğu ortaya çıktı. Flöre branşında Karamete klasmanda birinci, Minuto ise klasmanda üçüncü olarak gösteriliyor. Yaklaşık 2 yıldır yurt dışında yaşayan ve hiçbir müsabakaya girmeden klasmanda bonus puanla üst sıralarda tutulduğu belirlenen sporculardan flöre branşında mücadele eden İrem Karamete, dünya sıralamasında 54'üncü, Martino Minuto ise 43'üncü sırada yer alıyor.DEVLETİN PARASI BOŞA HARCANIYORDevletten olimpik kadro ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olarak maaş alan, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan bu yana tüm uluslararası organizasyonlara aralıksız gönderilen iki sporcunun da olimpiyat şansı zor gözüküyor. Erkekler ve kadınlarda Avrupa'da ilk 16'ya giren sporcular direkt Tokyo Olimpiyatları'na gidecek. Diğer sporcular ise kalifikasyon müsabakalarında 1'inci olurlarsa olimpiyata katılabilecek. 2018 yılından beri yurt dışında olan ve Türkiye'de hiçbir yarışmaya katılmayan Karamete ile Minuto'nun talimatlara rağmen bonus puanlarıyla klasmanda gösterilmesi dikkat çekti.ALT-ÜST FARKIDiğer bir husus da olimpiyat kotasından uzak olan iki sporcunun yurt dışında katıldığı turnuvalar. İrem Karamete ve Martino Minuto'nun alt düzey sporcuların katıldığı turnuvalarda derece yaptığı ancak üst düzey sporcuların katıldığı organizasyonlarda ise sıralamanın çok uzağında kaldığı görülüyor.Alt düzey sporcuların katıldığı (Satellite) turnuvalarda İrem Karamete'nin 2018-2019 ve 2019-2020 yılında aldığı dereceler: Antalya 1, Romanya 3, Hollanda 3, İspanya 8, Danimarka 13.Üst düzey sporcuların katıldığı organizasyonlardaki dereceler: İtalya Grand Prix 23, Rusya Dünya Kupası 45, Fransa Dünya Kupası 50, Mısır Dünya Kupası 68, Polonya Dünya Kupası 74, Danimarka Dünya Şampiyonası 53, Almanya Bölge Şampiyonası 30, Çin Grand Prix 66, Almanya Dünya Kupası 30, Almanya Grand Prix 85, Mısır Dünya Kupası 70, İtalya Grand Prix 69, Fransa Dünya Kupası 76, Polonya Dünya Kupası 74, Cezayir Dünya Kupası 63.Alt düzey sporcuların katıldığı (Satallite) turnuvalarda Martino Minuto'nun 2018-2019 ve 2019-2020 yılında aldığı dereceler: Özbekistan 1, Hollanda 1, Slovakya 1, Romanya 1, Sırbistan 5, İspanya 9, Danimarka 17, Hollanda 1, Romanya 1, İngiltere 2, Danimarka 9, İspanya 9, Slovakya 10.

Üst düzey sporcuların katıldığı organizasyonlardaki dereceler: Mısır Dünya Kupası 56, Almanya Dünya Kupası 78, Fransa Dünya Kupası 90, İtalya Grand Prix 100, Japonya Dünya Kupası 146, Almanya Bölge Şampiyonası 14, Rusya Dünya Kupası 43, Macaristan Dünya Şampiyonası 50, Çin Grand Prix 57, Japonya Dünya Kupası 58, Fransa Dünya Kupası 61, İtalya Grand Prix 66, Mısır Dünya Kupası 72, Danimarka Grand Prix 110, Almanya Dünya Kupası 159.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA